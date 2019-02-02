Основатель томского театра "2+ку" Владимир Захаров погиб при пожаре

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в деревянном двухэтажном здании круглой формы в переулке Южном в Томске в хозяйственной постройке у кукольного театра "2+ку".

"Площадь пожара составила 12 кв.м, его причина устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС по Томской области в субботу.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области агентству "Интерфакс" уточнили, что в пожаре погиб, предположительно, основатель театра Владимир Захаров.

"Тело сильно обгорело, назначена генетическая экспертиза", - сказал представитель пресс-службы.

Владимир Захаров родился в 1954 году в Узбекистане, в 1978 году окончил Томский политехнический институт (ТПУ). В 1991 году он основал кукольный театр "2+ку", снискавший популярность в Томске и за его пределами.