Суд признал банкротом краснодарский банк "Первомайский"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) банк "Первомайский" (Краснодар), лишенный лицензии в ноябре прошлого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, в отношении кредитной организации открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 30 января 2020 года.

Иск ЦБ РФ о признании банка "Первомайский" несостоятельным был принят к производству 24 декабря 2018 года.

Как сообщалось, ЦБ отозвал лицензию у банка "Первомайский" на осуществление банковских операций 23 ноября 2018 года. "Ключевым направлением бизнес-модели банка являлось кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Основным источником фондирования этой деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (порядка 70% пассивов). При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью", - говорилось в сообщении регулятора.

Вместе с тем, кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Центробанк неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции.

Банк "Первомайский" - участник системы страхования вкладов (ССВ).

Сообщалось также, что Сбербанк России и РНКБ (Крым) стали победителями конкурса по отбору агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Первомайского". Суммарный объем выплат может составить 6,1 млрд рублей.

По данным ЦБ на 21 мая 2018 года, банк напрямую и через ООО "Содействие и взаимопомощь" принадлежит краснодарскому предпринимателю Александру Измайлову.

Банк "Первомайский" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 201-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", а также 133-е место по размеру средств физлиц (6,989 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 ноября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе РФ.