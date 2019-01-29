В России

Информация об избиении экс-сенатора Цыбко в кировской колонии не подтвердилась

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировской области проверила информацию о якобы примененном насилии в отношении бывшего сенатора от Челябинской области Константина Цыбко, отбывающего наказание в исправительной колонии №11 в Кирово-Чепецке (Кировская область).

"В ходе проверки факт нанесения осужденному побоев мастером участка легкой промышленности Центра трудовой адаптации осужденных ИК-11 не подтвердился", - сообщает прокуратура Кировской области во вторник.

Кроме того, отмечает надзорное ведомство, видеозапись, исследованная в ходе судебного заседания в Кирово-Чепецком районном суде 28 декабря 2018 года, "сцен применения насилия к осужденному Цыбко К.В. не содержит".

"При проведении освидетельствования осужденного в ходе судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений, указанных в публикациях СМИ, не установлено", - сообщает прокуратура.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления.

Ранее адвокат Цыбко Анатолий Дмитриев сообщал агентству "Интерфаксе", что факт применения насилия, имевший место 5 сентября 2018 года, вскрылся в конце декабря. Экс-сенатор обжаловал в суде взыскание, наложенное на него осенью прошлого года за незаконное перемещение по территории колонии. В ходе судебного заседания 28 декабря была просмотрена видеозапись, где видно, что 5 сентября один из сотрудников колонии применил насилие к Цыбко.

По словам адвоката, "было проведено медобследование, которое диагностировало у Цыбко разрыв кисты почки". В связи с этим защита экс-сенатора обратилась в Кировскую областную прокуратуру с заявлением, в котором просила провести проверку и истребовать видео.

В свою очередь УФСИН по Кировской области сообщило, что информация об избиении Цыбко не соответствует действительности, физическая сила и спецсредства к осужденному не применялись.

Кроме того, сообщали в ведомстве, экс-сенатора неоднократно посещал в колонии уполномоченный по правам человека в Кировской области и представители региональной ОНК, и осужденный не высказывал им "жалоб на применение к нему физической силы".

3 августа 2017 года Озерский городской суд Челябинской области признал Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе. В июне 2018 года Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.

Осенью 2018 года Цыбко объявлял голодовку в колонии в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кировская область, Константин Цыбко

Новости по теме

В России
Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин
Уполномоченный по правам ребенка также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствамПодробнее
 Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетяхГлава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях
Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о неуставных отношениях с сотрудницамиПодробнее
 Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями
Правосудие будет учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать соблюсти законПодробнее
 Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублейАлтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей
Екатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют"Подробнее
Экс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в Москве
Дмитрий Савин возглавлял компанию до марта 2015 годаПодробнее
 Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки
Так как дворники не справлялись с последствиями снегопада, учителей вывели на такую работу в 20-градусный морозПодробнее
 Задержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиковЗадержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиков
С декабря прошлого года он находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотических средствПодробнее
 Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
 Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников
Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады ЛенинградаПодробнее
 В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек
Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котелПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиВ миреКитай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы HuaweiВ миреСША объявят дату приостановки участия в ДРСМДМоскваВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию

ФСБ выступила против создания единой базы задержанных в России

Пассажирский самолет вернулся в Екатеринбург вскоре после вылета

ФСБ высказалась против введения в УК статьи о пытках как должностном преступлении

Российские ученые призвали обратить внимание на залежи редких металлов на Луне

В Парагвае заявили о прилете делегации юристов из России, а не бойцов ЧВК для Венесуэлы

Москва пообещала сделать все для поддержки президента Венесуэлы Мадуро

В Приморье нашли ответственного за ложные звонки о минировании школ и больниц

В Думе указали на последствия ограничения передвижения неэкологичных машин в Москве

Со среды в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

На похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения

На похищенной картине Куинджи обнаружены поврежденияВ Минкультуры заявили, что ущерб не критический Подробнее

В Кремле не знакомы с идеей Минюста о "вынужденной коррупции"

Информация об избиении экс-сенатора Цыбко в кировской колонии не подтвердилась

Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение

В Кремле сочли незаконными санкции США против венесуэльской компании PdVSA

Свидетель по делу "Седьмой студии" заявила, что приказ уничтожить документы исходил от Серебренникова

Аварийный мост через Енисей возле Саяно-Шушенской ГЭС закроют на весь год

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуБлижайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце марта Подробнее

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинУполномоченный по правам ребенка также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствам Подробнее

Суд признал банкротом краснодарский банк "Первомайский"

Живущего в Саратове уроженца Палестины уличили в контактах с иностранной разведкой

Полузащитник "Зенита" Паредес перешел в ПСЖ

Российский экипаж МКС увеличится до трех человек с осени

В Ленинградской области опровергли задержание зампреда правительства региона Коваля

Подросток случайно распылил газовый баллончик в школе Прибайкалья

СКР проверит данные о том, что бурятских школьников заставили отсидеть урок в противогазах

Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию

Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюРанее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализаций Подробнее

Годовалый ребенок отравился наркотиками во Владивостоке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');