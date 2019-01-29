Информация об избиении экс-сенатора Цыбко в кировской колонии не подтвердилась

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировской области проверила информацию о якобы примененном насилии в отношении бывшего сенатора от Челябинской области Константина Цыбко, отбывающего наказание в исправительной колонии №11 в Кирово-Чепецке (Кировская область).

"В ходе проверки факт нанесения осужденному побоев мастером участка легкой промышленности Центра трудовой адаптации осужденных ИК-11 не подтвердился", - сообщает прокуратура Кировской области во вторник.

Кроме того, отмечает надзорное ведомство, видеозапись, исследованная в ходе судебного заседания в Кирово-Чепецком районном суде 28 декабря 2018 года, "сцен применения насилия к осужденному Цыбко К.В. не содержит".

"При проведении освидетельствования осужденного в ходе судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений, указанных в публикациях СМИ, не установлено", - сообщает прокуратура.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления.

Ранее адвокат Цыбко Анатолий Дмитриев сообщал агентству "Интерфаксе", что факт применения насилия, имевший место 5 сентября 2018 года, вскрылся в конце декабря. Экс-сенатор обжаловал в суде взыскание, наложенное на него осенью прошлого года за незаконное перемещение по территории колонии. В ходе судебного заседания 28 декабря была просмотрена видеозапись, где видно, что 5 сентября один из сотрудников колонии применил насилие к Цыбко.

По словам адвоката, "было проведено медобследование, которое диагностировало у Цыбко разрыв кисты почки". В связи с этим защита экс-сенатора обратилась в Кировскую областную прокуратуру с заявлением, в котором просила провести проверку и истребовать видео.

В свою очередь УФСИН по Кировской области сообщило, что информация об избиении Цыбко не соответствует действительности, физическая сила и спецсредства к осужденному не применялись.

Кроме того, сообщали в ведомстве, экс-сенатора неоднократно посещал в колонии уполномоченный по правам человека в Кировской области и представители региональной ОНК, и осужденный не высказывал им "жалоб на применение к нему физической силы".

3 августа 2017 года Озерский городской суд Челябинской области признал Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе. В июне 2018 года Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.

Осенью 2018 года Цыбко объявлял голодовку в колонии в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием.