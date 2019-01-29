Renault отзовет в России 3,6 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение французского автоконцерна Renault ЗАО "Рено Россия" отзывает в РФ 3 622 автомобиля Renault Logan, Sandero и Dokker, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара", - отмечает ведомство.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя ЗАО "Рено Россия" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей Renault путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет заменена водительская подушка безопасности, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Автомобили Renault Logan и Renault Sandero производятся на мощностях ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти.