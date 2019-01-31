Россельхознадзор пригрозил запретить поставки сои из Бразилии из-за гербицидов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может запретить поставки соевых бобов из Бразилии из-за повышенного содержания в них глифосата (гербицид).

"Россельхознадзор информирует о возможном введении временных ограничений на импорт соевых бобов из Бразилии в случае непринятия в кратчайшие сроки бразильской стороной корректирующих мер", - говорится в сообщении службы

Россельхознадзор сообщает о "многочисленных случаях выявления в соевых бобах, поступивших из Бразилии, повышенного содержания глифосата". В связи с этим он проинформировал секретариат по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о необходимости принятия срочных мер, гарантирующих безопасность поставляемой продукции.

Кроме того, служба предложила бразильской стороне провести в ближайшее время переговоры в режиме видео- или телеконференции для обсуждения сложившейся ситуации.

Как поясняет Россельхознадзор, глифосат используется для борьбы с сорняками. Он очень токсичен для человека и животных и может способствовать возникновению ряда тяжелых заболеваний.