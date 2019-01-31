Росавиация сообщила о жалобах иностранных компаний на качество российского авиатоплива

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о жалобах иностранных двигателестроительных компаний на качество российского авиатоплива.

"Качество ГСМ у нас, конечно, сейчас не очень. В связи со смешиванием (топлива различного качества - ИФ), отсутствием сертификации ресурсные показатели двигателей импортных воздушных судов, которые приходят в авиакомпании, сокращаются на 50%. То есть если двигателю выдаются 100 тыс. летных часов, то они сокращаются производителем, соответственно, до 50 тыс. часов", - заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции "Авиатопливо - 2019".

"Это они (зарубежные разработчики двигателей - ИФ) так говорят, - пояснил Кудинов. - У меня как бы такой официальной информации нет, но на совещаниях, где я присутствовал, такая цифра озвучена была".

Советник руководителя Росавиации Павел Михеичев уточнил, что речь идет о статистике влияния российского топлива на двигатели CFM56, которыми оснащаются, в том числе, самые распространенные в мире семейства самолетов Boeing-737 и Airbus A320. "Но мы, мягко говоря, до конца этот вопрос не исследовали", - признал он, сославшись на то, что нефтяные компании не предоставили необходимые для анализа материалы.

Позиция "Роснефти"

Между тем начальник управления технологий и развития производства департамента продаж специальных нефтепродуктов "Роснефти" Иван Мирчев заявил на конференции, что "проблема качества отечественного керосина очень сильно надумана". "Касательно того, что американские и европейские авиационные власти в своих бюллетенях упорно сокращают ресурс межрегламентных пробегов по топливной аппаратуре, ссылаясь на якобы некие недостатки нашего авиакеросина... Эта история происходит уже более 20 лет и, на наш взгляд, это было связано с тем, что нужно было массово завладеть российским рынком авиационных судов, - сказал он. - При этом надо понимать, что если мы говорим, что наше российское топливо некачественное - а, к примеру, Jet А-1, которое ничем не отличается, а по некоторым параметрам уступает нашему родному ТС-1.... мы попадаем в определенную технологическую зависимость от западных компаний. Мне представляется, что это, мягко говоря, неправильно".

Представитель "Роснефти" добавил, что компания предлагала иностранным производителям авиадвигателей, в том числе Rolls-Royce, "провести полномасштабные испытания", чтобы доказать, что снижения работоспособности мотора при эксплуатации на российском топливе нет. "Ответ уважаемых коллег из компании Rolls-Royce был в том, что такой необходимости просто нет, и они нисколько не сомневаются в качестве нашего топлива", - заявил Мирчев.

В настоящее время у "Роснефти" 6 сертифицированных лабораторий по авиатопливу: в Артеме, Шереметьеве, Краснодаре, Анапе, Красноярске и Сочи.