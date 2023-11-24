Аэропорт Алма-Аты к июню 2024 года планирует перейти на китайское авиатопливо

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты со второго квартала 2024 года готов перейти на использование авиатоплива JET A-1, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

На совещании с участием главы ведомства представители аэропорта доложили о готовности инфраструктуры к использованию авиатоплива JET A-1 производства Китая.

"По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655", - сообщил Минтранс.

Представитель PTC Holding - одного из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного состава - сообщил, что пропускная способность отечественных железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тысяч тонн авиатоплива JET A-1.

В Казахстане производство авиатоплива не покрывает внутреннюю потребность: к примеру, в 2022 году в стране было произведено 648 тысяч тонн авиатоплива, а потребление составило 806 тысяч тонн, разницу покрыли импортом авиатоплива из России. В то же время Минтранс отмечал увеличение полетов через Казахстан иностранных авиакомпаний в последнее время (рост на 90% по сравнению с 2021-2022 годами), что увеличивает потребность в авиатопливе: в сентябре она оценивалась в 1,3 млн - 1,34 млн тонн.

В 2023 году казахстанские власти решили закупить в Китае 350-500 тысяч тонн авиатоплива для покрытия дефицита у одного из трех нефтеперерабатывающих заводов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В октябре казахстанский национальный перевозчик Air Astana и компания PetroChina International Kazakhstan подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающий поставки авиационного топлива Jet A-1 экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Отмечалось, что топливо Jet A-1 соответствует стандартам IATA и отличается от применяемых в Казахстане марок ТС-1/РТ технологиями производства и хранения. Основным преимуществом Jet А-1 является его низкая пожароопасность, малый состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей.