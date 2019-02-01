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Социальные выплаты в России увеличиваются на 4,3%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 1 февраля индексирует социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан на уровень фактической инфляции за 2018 год - на 4,3%.

Соответствующее постановление правительства РФ было подписано главой кабинета министров Дмитрием Медведевым в конце января, документ был опубликован на сайте правительства в понедельник.

Индексация коснется федеральных ежемесячных денежных выплат и пособий ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы; компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний; ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряда других выплат и пособий.

Как заявляла 25 января вице-премьер Татьяна Голикова, на цели индексации могут потратить 25,9 млрд рублей, в том числе 22,1 млрд рублей из федерального бюджета, 3,4 млрд рублей из Фонда социального страхования (ФСС), 0,4 млрд рублей - из Пенсионного фонда (ПФР).

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Теги: Минтруд

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