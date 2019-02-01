Дело двух обвиняемых в хищении 600 млн рублей у "Пробизнесбанка" направлено в суд

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в суд дело двух обвиняемых по делу о хищении 600 млн рублей руководителями "Пробизнесбанка", сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в хищении, совершенном путем присвоения, в особо крупном размере). Как полагает следствие, данные лица причастны к присвоению 600 млн рублей, принадлежащих ОАО АКБ "Пробизнесбанк", совершенном в мае-июне 2015 года руководителями данного банка и иными лицами", - говорится в сообщении.

Для хищения был заключен мнимый агентский договор об оказании банку услуг. По данному соглашению деньги были перечислены на счета аффилированных соучастникам организаций.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении остальных соучастников преступления продолжается, добавили в Генпрокуратуре.