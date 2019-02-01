В Волгограде арестовали сиделку по подозрению в убийстве парализованного пенсионера

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Волгограде в пятницу арестовал 52-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве парализованного пенсионера, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СК.

"Задержанная допрошена и уже дала признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления в ходе проведенной с ее участием проверки показаний на месте. Со слов подозреваемой, мотивом к расправе над пожилым человеком стал внезапный бытовой конфликт", - говорится в сообщении.

30 января в волгоградской квартире было обнаружено тело 81-летнего хозяина с множественными ножевыми ранениями. По данным следствия, пенсионер в силу заболевания был прикован к постели. Круглосуточный уход за ним осуществляла сиделка, которую и задержали по подозрению в убийстве.

Установлено, что, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, женщина схватила нож и накинулась на парализованного подопечного. Потерпевший скончался от не менее десяти колото-резанных и проникающих ранений рук, ног и живота.

Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции на улице недалеко от дома пенсионера.