РПЦ может впервые канонизировать мецената

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ближайший Архиерейский Собор Русской православной церкви рассмотрит вопрос канонизации схимонаха Иннокентия (Сибирякова), который тайно жертвовал огромные суммы на храмы, монастыри и помощь малоимущим.

Будущий схимонах и меценат вкладывал средства, доставшиеся ему по наследству от отца - иркутского золотопромышленника, основателя города Бодайбо Михаила Сибирякова, в храмы и монастыри по всей России и на Афоне, написала газета "Крестовский мост".

Сибиряков родился в 1860 году и прожил 41 год. На его деньги создавались высшие учебные заведения, которые действуют до сих пор, например, Санкт-Петербургский медицинский университет имени Павлова и Университет физкультуры и спорта имени Лесгафта. Он финансировал научные экспедиции и творческие проекты. Более 600 тыс. рублей потратил на издание художественной и научной литературы.

В 1894 году благотворитель принял постриг и уехал на Афон, в Свято-Андреевский скит, где вложил огромные средства в строительство храмов и келий.

Полный список пожертвований отца Иннокентия составить невозможно, поскольку он считал, что милостыню следует творить втайне.

Отец Иннокентий скончался 6 ноября 1901 года. Через три года по афонскому обычаю из земли извлекли его останки. Кости имели янтарно-медовый цвет, что по афонским меркам свидетельствует об особой праведности человека. Череп покойного поместили на почётном месте в костнице Андреевского скита, где он пребывает и ныне.