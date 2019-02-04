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Рогозин доложил Путину о ходе разработки сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе разработки новой сверхтяжелой ракеты-носителя.

На встрече с главой государства Рогозин заявил, что "практически уже выбран облик этой ракеты".

По словам Рогозина, также "подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры (для этой ракеты)".

Отвечая на вопрос президента, он уточнил, что сверхтяжелая ракета разрабатывается для лунной программы.

Ранее "Роскосмос" сообщал о том, что готовится представить облик новой сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для полетов к Луне, на рассмотрение правительства.

В начале января Рогозин сообщал, что ракета должна быть создана к 2028 году. По его словам, к разработке ракеты привлечены РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени Хруничева (Москва).

Теги: Дмитрий Рогозин, Роскосмос

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