Рогозин анонсировал запуск в космос шести тяжелых "Протонов"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия восстанавливает свое присутствие на рынке запусков тяжелых ракет, в текущем году планируется запустить шесть "Протонов", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В этом году отправляем шесть "Протонов" на Байконур, то есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжелых пусковых услуг", - сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что в этом году возобновляются испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5". "Также 21 декабря прошлого года успешно провели пуск ракеты "Протон-М", - добавил глава "Роскосмоса".

Кроме того, Рогозин сообщил, что в 2019 году планируется вдвое увеличить количество пусков ракет-носителей: в 2018 году их было проведено 22, в 2019 году планируется 45. "Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся", - сказал глава "Роскосмоса".