Грузовой поезд столкнулся с бензовозом в Кузбассе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Столкновение грузового поезда и бензовоза произошло вблизи обогатительной фабрики в городе Березовский (Кемеровская область), произошел разлив топлива. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ГИБДД по региону в понедельник.

"На автодороге у обогатительной фабрики на железнодорожном переезде произошло столкновение бензовоза с подвижным составом локомотива. Никто не пострадал, но часть топлива вылилась на проезжую часть", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бензовоз ехал транзитом из Нижневартовска, а состав двигался по тупиковой ветке пустой.

В настоящее время специалисты экстренных служб ликвидируют последствия столкновения, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.