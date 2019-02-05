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В Петербурге корь вышла за пределы очага

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор констатирует напряженную эпидемиологическую обстановку в городе по кори и заявляет о необходимости дополнительных мероприятий по профилактике ее распространения.

Постановление от 4 февраля за подписью главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой опубликовано на сайте городского управления ведомства.

"В 2019 году эпидемиологическое неблагополучие по кори сохраняется. В январе очаг сформировался среди непривитого населения Фрунзенского района. На 4 февраля в очаг вовлечено восемь пострадавших, из них четверо детей", - говорится в постановлении.

Башкетова отмечает, что иммунизация контактных в очаге "проведена с большим опозданием и не в полном объёме".

"Произошло распространение кори за пределы очага по месту жительства. Вследствие заноса очаги сформировались в трех детских дошкольных образовательных учреждениях, двух организациях по месту работы заболевших и в учреждениях дополнительного образования", - отмечается в постановлении.

По данным управления, в конце 2018 года не привиты от кори в Петербурге были 5380 человек до 18 лет и 9236 взрослых, подлежащих вакцинации. 75% составляют добровольные отказы от вакцинации.

"Указанные контингенты являются группой риска и создают риск дальнейшего распространения коревой инфекции", - отмечает Башкетова.

Главный госсанврач Петербурга постановила "считать территорию Санкт-Петербурга неблагополучной по распространению кори", провести подчищающую иммунизацию, обеспечить лечебно-профилактические и информационно-разъяснительные мероприятия, а также ввести временный отказ в приеме на работу или отстранение в детских учреждениях взрослых сотрудников, не привитых против кори или не болевших корью. Также ввести временный отказ в приеме или отстранение детей в детских образовательных учреждениях, не привитых против кори и не болевших ею.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году в городе было зарегистрировано 54 случая кори, из которых 22 у детей до 18 лет. 42 случая были местными. Ранее в Петербурге регистрировались только завозные случаи. На долю непривитых в 2018 году пришлось 80% случаев. Относительно 2017 года заболеваемость возросла в 17 раз.

В 2018 году сформировались 33 очага кори. Половина из заболевших инициировались через контакты в очагах. Имели место заносы и распространение кори в учреждениях социальной сферы.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высокой температурой (до 40 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Теги: Петербург
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