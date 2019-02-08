Число заболевших корью в России выросло с декабря в 3,5 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость корью в России с конца прошлого года выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Роспотребнадзор.

Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, количество заболевших в декабре прошлого - январе текущего года составляет 2538 человек, а в аналогичном периоде год назад - 725 человек.

Как сообщали ранее в столичном управлении Роспотребнадзора, корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости: в случае контакта с больным корью не привитые заболевают в 100% случаев. При этом вирус кори может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.