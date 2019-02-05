Экс-мэр нижегородского Арзамаса задержан по подозрению в должностных преступлениях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации города Арзамаса (Нижегородская область), подозреваемый в совершении должностных преступлений и присвоении чужого имущества, задержан, сообщается на сайте Следственного комитета РФ во вторник.

Экс-мэру инкриминируется часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), часть 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), а также три эпизода по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения).

"Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, глава администрации в рамках госпрограммы заключил контракт с фирмой на строительство трех домов, в которые должны были переехать жильцы из аварийного фонда. К установленному контрактами сроку - ноябрю 2016 года - квартиры администрации города не переданы. До настоящего времени строительство жилья не завершено.

"Подозреваемый, исходя из ложно понимаемых интересов службы, мер к расторжению контрактов и взысканию со строительной фирмы уплаченной денежной суммы (свыше 44 млн рублей), уплаты процентов на нее, а также возмещению причиненных администрации города убытков не предпринял", - говорится в сообщении.

Вместо этого, отмечает следствие, в марте 2017 года чиновник подписал отчет об исполнении программы, где сообщил о стопроцентном расходовании выделенных субсидий, а также указал ложную дату ввода в эксплуатацию домов.

Кроме того, с сентября по декабрь 2016 года глава города неоднократно незаконно издавал распоряжения о своем премировании, в результате бюджету города причинен ущерб на сумму свыше 228 тыс. рублей.

Ранее СУ СКР по Нижегородской области сообщало, что, по версии следствия, в сентябре 2018 года глава муниципального образования подписал разрешение на строительство многоквартирного дома на принадлежащем ему земельном участке в черте Арзамаса. При этом, как отмечало следствие, проектная документация для начала стройки отсутствовала, участок находился в пределах охранных зон, а само разрешение было подписано "задним числом". Экс-мэр при этом "явно выходил за пределы своих полномочий".

Противоправные действия подозреваемого были выявлены в ходе проверки управления ФСБ по Нижегородской области.

Ведомство имя фигуранта уголовного дела не называет, в то же время, по данным сайта администрации Арзамаса, в период, о котором сообщает следствие, городом управлял Михаил Мухин. Он вступил в должность в мае 2017 года, а в ноябре 2018-го объявил о досрочной отставке. Дума городского округа заявление одобрила.