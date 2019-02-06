Медведев сменил руководство госкомпании "Российские автомобильные дороги"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги".

"Распоряжением, которое подписал премьер-министр Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" по его просьбе", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На эту должность документом назначен Вячеслав Петушенко, отметили в пресс-службе.

Вячеслав Петушенко был назначен первым заместителем председателя правления "Автодора" по технической политике в августе 2018 года. До этого он возглавлял ФКУ "Центравтомагистраль" Росавтодора. В 2014-2015 гг. был советником главы агентства, с сентября 2014 года в течение года занимал пост заместителя министра транспорта Крыма, курировал строительство дорог. В структурах Росавтодора работал с марта 2006 года.