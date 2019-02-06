Ученикам ульяновской гимназии дали на обед вафли с червями

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В гимназии Ульяновска начали проверку в связи с сообщениями о том, что учеников накормили на обед вафлями с червями, сообщили в среду в городской администрации.

Проверка проводится по факту поставки некачественного питания в гимназию №33.

Накануне в соцсетях появилась информация, что ученики гимназии во время школьного обеда обнаружили в тарелке с вафлями мучных червей. Сообщение подтверждалось фотографией и комментариями родителей гимназистов.

"Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята", - заявил сотрудник пресс-службы администрации Ульяновска.

Власти города также обратились с просьбой провести проверку в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Кроме того, в настоящее время вся группа внутреннего контроля компании обслуживающего гимназию оператора питания ООО "Альтернатива" привлечена к дисциплинарной ответственности, а завпроизводством компании уволена.