Путин предложил укрепить защиту интеллектуальной собственности в РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что интеллектуальная собственность нуждается в дополнительной правовой защите, а условия для регистрации патентов в РФ должны стать привлекательнее.

"Считаю целесообразным серьезно укрепить правовую защиту интеллектуальной собственности, сформировать привлекательные условия для регистрации патентов и причем на территории, разумеется, России", - завил президент на пленарном заседании форума "Деловая Россия" в среду.

По его словам, в этом направлении "уже сделаны определенные шаги".

"Но многие вопросы, к сожалению, ещё требуют эффективного решения и развития",- отметил президент.

Он подчеркнул, что "прорывные решения и идеи для крупных компаний нередко создают именно небольшие бизнес- и исследовательские команды".

"Нужно обеспечить их - прежде всего на самой ранней стадии развития - необходимым финансированием", - сказал Путин, добавив, что "об этом мы говорим постоянно".

"Для решения этих задач важно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства, и их, как известно, весьма образно называют бизнес-ангелами", - сказал глава государства.

Он попросил правительство совместно с "Деловой Россией" "в короткие сроки представить соответствующие предложения".