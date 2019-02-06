Экс-глава района Бурятии получил условный срок за хищение почти на 40 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Бурятии вынес приговор бывшему главе Тункинского района по уголовному делу о мошенничестве с муниципальной собственностью, сообщает республиканское управление СКР.

Андрей Самаринов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что он разработал схему вывода недвижимого имущества курортной бальнеологической лечебницы "Нилова-Пустынь" и оздоровительного учреждения "Жемчужина". В перечень объектов входили здания поликлиники, ванных корпусов, пансионата, гостевых домов и ряд других.

К делу чиновник привлек юриста администрации, который помог организовать подконтрольные организации. Руководителем их был назначен приятель Самаринова. Еще один сообщник, начальник управления "Казна муниципального имущества", провел оценку имущества здравниц по заниженной стоимости и подписал документы о его передаче в уставные капиталы созданных компаний под предлогом реновации.

Заниженная стоимость, как отмечает следствие, не позволила муниципалитету оставить за собой право на управление ими. Имущество осталось в руках сообщника экс-главы, а в 2015 году перекочевало в собственность еще одной фирмы, созданной по поручению Самаринова, и фактически оказалось похищенным.

"Муниципальному образованию "Тункинский район" действиями главы и его соучастников был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 39 млн рублей", - говорится в сообщении.

Позже районная администрация и новый ее глава добились признания сделок по отчуждению недействительными и вернули все объекты муниципалитету.

Бывшему чиновнику, согласившемуся сотрудничать со следствием и разоблачившему своих подельников, суд назначил 3 года условно и запретил занимать выборные должности в органах госвласти в течение 4 лет.

Судебные заседания в отношении остальных фигурантов продолжаются.