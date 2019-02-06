Один человек погиб в результате взрыва на месторождении "Сургутнефтегаза" в ХМАО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Хлопок без последующего возгорания произошел во время производства ремонтных работ на газопроводе на Западно-Сибирском месторождении "Сургутнефтегаза" в Сургутском районе ХМАО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

"Сообщение о ЧС поступило в 17:29 по местному времени. На место выехали силы МЧС", - сказал собеседник агентства.

В дежурной службе СУ СКР по ХМАО сообщили, что в результате хлопка газа один человек погиб, один пострадал.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что во время хлопка рядом с газопроводом находились три человека. "Один человек погиб, о втором сообщается, что он пропал. Его ищут", - сказал собеседник агентства, добавив, что третий человек не пострадал.

В "Сургутнефтегазе" не комментируют информацию.