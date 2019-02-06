Взрыв произошел на объекте "дочки" "Газпрома", а не "Сургутнефтегаза"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В дочерней компании "Газпрома" ООО "Газпром переработка" сообщили, что нештатная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе произошла на их объекте.

"В Сургутском районе на участке магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут (вторая нитка), который эксплуатирует ООО "Газпром переработка", произошла нештатная ситуация. Без возгорания и утечки нефтепродуктов. На месте работают специалисты оперативных служб", - рассказал собеседник агентства.

Магистральный конденсатопровод "Уренгой-Сургут" обеспечивает поставку жидких углеводородов с Уренгойского завода подготовки конденсата на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Сургутский завод стабилизации конденсата (ЗСК) работает в штатном режиме, добавили в "Газпром переработке".

Ранее сообщалось, что взрыв без последующего возгорания произошел во время производства ремонтных работ на газопроводе на Западно-Сибирском месторождении "Сургутнефтегаза" в Сургутском районе ХМАО.

В дежурной службе СУ СКР по ХМАО сообщили, что в результате инцидента один человек погиб, один пострадал.

В УМВД по ХМАО сообщили, что во время хлопка рядом с газопроводом находились три человека. "Один человек погиб, о втором сообщается, что он пропал. Его ищут", - сказал собеседник агентства, добавив, что третий человек не пострадал.

Это уже вторая с начала года авария на магистральных объектах "Газпрома". Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода "Грязовец - Выборг". В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.