Лидер хакерской группы получил в Москве 13 лет колонии за кражу у банков более 1 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал 14 участников преступного сообщества виновными в хищениях с помощью компьютерных технологий более миллиарда рублей из коммерческих банков, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда все 14 подсудимых признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к различным срокам наказания лишения свободы", - сказал представитель суда в среду.

Как установлено следствием и судом, лидером хакерской группы являлся Юрий Лысенко, получивший 13 лет колонии строгого режима.

Кроме Лысенко к различным срокам наказания приговорены Евгений Воробьев, Иван Крылов, Артем Мазуренко, Михаил Воробьев, Антон Екименко, Денис Гринев, Максим Усатов, Сергей Махничев, Николай Миловидов, Михаил Орешкин, Олег Родин, Никита Хаджибекян и Сергей Чистов.

Оглашение приговора заняло у суда около восьми дней.

По данным Генпрокуратуры, с июля по ноябрь 2014 года Лысенко организовал преступное сообщество для хищений денег у ряда коммерческих банков, в которое вовлек более 17 соучастников.

Деньги похищались путем "ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах". В результате указанных действий членами преступного сообщества было похищено свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, с марта по июль 2015 года подсудимые путем установки в различных банкоматах специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот, похитили еще более 5,7 млн рублей.

В отношении одного из участников - Антона Тестова - уже был вынесен обвинительный приговор.