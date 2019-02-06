В сгоревшем доме многодетной семьи в Кузбассе найдено тело ребенка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тело ребенка найдено на месте пожара в частном доме многодетной семьи в поселке Мозжуха (Кемеровский район Кемеровской области), сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его данным, всего в доме проживали девять человек: двое взрослых и семь детей, большинство из которых - приемные.

"Одного из детей забрали из больницы родственники. Все остальные члены семьи - семь человек, - госпитализированы с ожогами различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, спасатели ликвидировали возгорание, в настоящее время они проливают здание и разбирают завалы. На месте работают 24 спасателя и шесть единиц техники.

"Сигнал о пожаре был получен в 19:09 (15:09 по московскому времени), открытое горение ликвидировано 21:53 (17:53 по Москве). На момент прибытия трехэтажный дом горел открытым пламенем, произошло обрушение перекрытий", - сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СКР по региону агентству сообщили, что на месте работают следователи, которые опрашивают очевидцев произошедшего.