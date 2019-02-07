Обвиняемый в тройном убийстве житель Магаданской области признался в убийстве еще одного человека

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - 22-летний житель Магаданской области, арестованный по обвинению в тройном убийстве, написал явку с повинной о еще одном убийстве, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в четверг пресс-служба СКР по Магаданской области, против местного жителя, обвиняемого в убийстве двух мужчин и женщины, возбуждено еще одно дело об убийстве.

По версии следствия, тройное убийство он совершил 31 декабря. 1 февраля в холодильнике квартиры нашли труп убитого 45-летнего мужчины. "У следствия имеются достаточные основания полагать, что к совершению убийства на улице Речной имеет причастность этот же 22-летний обвиняемый. Об обстоятельствах преступления он уже написал явку с повинной", - говорится в сообщении.

В ближайшее время оба дела будут соединены в одном производстве, следствие продолжается.