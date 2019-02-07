На Колыме осужден чиновник Росрыболовства, отобравший у охотников лося

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Магаданский областной суд признал виновным и приговорил к пяти годам условно чиновника Росрыболовства за то, что он незаконно забрал у охотников добытого ими лося.

Как сообщается в четверг на сайте СКР по Магаданской области, начальник межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Охотского территориального управления Росрыболовства Софронов в ноябре 2017 года силой забрал у двух охотников законно добытого ими лося. В суде установлено, что чиновник не обладал полномочиями охотничьего надзора.

Среднеканский районный суд признал фигуранта виновным по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия) и приговорил его к пяти годам условно, с испытательным сроком на три года и лишил права занимать должность представителя власти на два года.

Защита обжаловала приговор районного суда, но Магаданский областной суд оставил его в силе.