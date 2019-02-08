В парламенте Петербурга предложили ограничить показ рекламы перед киносеансами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал федеральную инициативу по ограничению показа рекламы перед киносеансами.

Как сообщила в пятницу пресс-служба автора законопроекта, главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, депутат предлагает ограничить показ трейлеров и рекламы перед трансляцией фильмов 20 минутами. Соответствующие поправки предложено внести в федеральный закон "О рекламе".

"Как поясняет Четырбок, действующие правила запрещают показ коммерческих роликов во время киносеансов, однако о показе рекламы до начала фильма в законе ничего не сказано. А на том, что не запрещено, коммерсанты сразу же начинают делать деньги. Человека фактически ставят в безвыходную ситуацию, когда он в ожидании фильма вынужден не только смотреть рекламу (а это уже давно не две, не три и даже не пять минут), но и платить, поскольку услуги кинотеатров платные", - отметили в пресс-службе.

Депутат предлагает не только ограничить показ рекламы, но и обязать кинотеатры указывать в билетах продолжительность рекламных блоков перед началом сеанса.

"Люди, которые часто ходят в кино, отмечают, что рекламные блоки становятся всё дольше. Демонстрация различных трейлеров нередко занимает 20-25 минут, а иногда и полчаса. Бесспорно, эти действия являются фактическим обманом потребителя, потому что заявленная услуга в заявленное время предоставляться не начинает", - добавил Четырбок.

Документ будет внесен в повестку одного из ближайших заседаний Законодательного собрания.