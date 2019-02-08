Титов вступился за директора аэропорта в Кургане, обвиняемого в вырубке леса на летном поле

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Генпрокуратуру Юрию Чайке с просьбой защитить права директора АО "Аэропорт Курган" Дмитрия Коваленко, обвиненного в незаконной вырубке леса на летном поле, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Фигурантом уголовного дела Коваленко стал в конце осени 2018 года. Как считают следователи, в период с 2015 по 2017 годы он давал подчиненным указания незаконно вырубать деревья на территории аэропорта. К настоящему времени ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

"Воздушное законодательство РФ обязывает оператора аэропорта поддерживать летное поле в постоянной эксплуатационной готовности, в том числе и посредством удаления с него растительности. Более того, ст. 260 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, но деревья, растущие на территории летного поля, не могут быть отнесены к лесному массиву. Более того, любая попытка привести летное поле аэродрома в соответствие с требованиями Воздушного законодательства РФ влечет за собой возбуждение нового эпизода уголовного дела в отношении директора аэропорта", - цитирует пресс-служба обращение Титова генеральному прокурору.

По данным пресс-службы, следствие трижды пыталось направить дело в суд, однако надзирающий прокурор отказывал в утверждении обвинительного заключения и возвращал материалы следователю на доработку.

Комментарием следственных органов "Интерфакс" пока не располагает.