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В Тунисе семь исламистов приговорили к пожизненному заключению за нападения на туристов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд Туниса приговорил к пожизненному лишению свободы семь исламистов, признав их виновными в нападениях на туристов в 2015 году, в ходе которых погибли десятки людей, сообщают в субботу западные СМИ.

По делу проходили десятки обвиняемых: семь из них проведут за решеткой остаток жизни, другие были приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 16 лет, еще несколько обвиняемых были оправданы.

Некоторые из осужденных намерены подать апелляцию на решение суда в ближайшем времени, отмечается в сообщении со ссылкой на прокуратуру страны.

В результате серии терактов, которые произошли в Тунисе в 2015 году, погибли 59 туристов.

38 человек, в том числе одна россиянка, стали жертвами обстрела в отеле Imperial Marhaba в Сусе 26 июня 2015 года. Еще 39 туристов тогда получили ранения.

18 марта 2015 года боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на посетителей музея Бардо. В результате погиб 21 турист, среди погибших также была одна россиянка.

Теракт в Тунисе

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Теги: Тунис

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