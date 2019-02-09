Туман привел к задержкам рейсов в аэропорту Симферополя

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Несколько рейсов на прибытие в аэропорт Симферополя задерживаются в субботу из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.
"С утра была плохая погода - ограничение видимости. В этой связи командиры трех воздушных судов приняли решения не вылетать в аэропорт Симферополя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погодные условия нормализовались, несколько самолетов уже приземлились и вылетели из аэропорта.
По данным на онлайн-табло на сайте аэропорта столицы Крыма, в настоящее время задерживаются четыре рейса на прибытие и столько же - на вылет.
"Остальные задержки незначительные - около 30 минут . Они связаны с поздним прибытием воздушных судов, они по каким-то причинам задержались в аэропортах отправления", - пояснили в пресс-службе.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время он обслуживает рейсы только внутри России.
Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с международными санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.