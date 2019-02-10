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Комиссия из Москвы оценит действия сотрудников ГАИ во Владимире при задержании нарушителя

По данным областной Госавтоинспекции, в ходе погони за ним были повреждены четыре автомобиля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники центрального аппарата ГИБДД проверят действия владимирских полицейских, перекрывших движение на трассе, для задержания нарушителя.

"Руководством МВД России принято решение о направлении комиссии ГУОБДД МВД России во Владимирскую область. (. . .) Будут всесторонне изучены все обстоятельства задержания 9 февраля т.г. водителя, неоднократно нарушившего правила дорожного движения, на федеральной трассе М-7 "Волга", проанализированы имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев, дана оценка действиям руководителей и сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в экстренной ситуации", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в случае выявления фактов нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В свою очередь начальник областной Госавтоинспекции Артур Амосов рассказал журналистам, что водитель автомобиля "Шкода" не выполнял требования сотрудников ГИБДД, ехал по встречной полосе движения, в том числе на запрещающий сигнал светофора.

"По ходу движения водитель допускал столкновения с двигающимися в попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам движения. Применение сотрудниками полиции специальных средств или огнестрельного оружия было невозможно в условиях плотного транспортного потока, - рассказал он. - С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире было перекрыто движение транспортного потока".

Амосов добавил, что водитель после остановки резко продолжил движение и был задержан позднее повторно.

Задержанный оказался жителем Волгограда 1990 года рождения, неоднократно нарушавшим ПДД ранее, с его слов, работающий таксистом.

В ходе погони были повреждены четыре автомобиля, пострадавших нет, сообщил начальник УГИБДД.

Между тем местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что для задержания нарушителя сотрудники полиции останавливали проезжающие автомобили и выстроили заслон из них.

Теги: ГИБДД, Владимирская область
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