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Бывший замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасиловать подчиненную

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра внутренних дел Якутии Николай Мамчур приговорен к пяти годам колонии за попытку изнасиловать подчиненную, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал в свой служебный кабинет сотрудницу, которая находилась на ночном дежурстве, и попытался ее изнасиловать.

Суд признал Мамчура виновным в покушении на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера. Сам он своей вины не признал, настаивая на том, что потерпевшая его оговорила.

После приговора Мамчур был взят под стражу в зале суда. Он лишен звания полковника.

По данным местных СМИ, после того, как замминистра узнал об уголовном деле против себя, он подал рапорт об отставке, а позже пытался покончить с собой. С ранением он был доставлен в больницу. Через полторы недели после госпитализации он покинул стационар и позже был помещен под домашний арест.

Теги: Якутия

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