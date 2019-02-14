Ветер на Камчатке выбросил автомобиль на встречную полосу, один человек погиб

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На Камчатке погиб водитель автомобиля "Тойота Витц", выброшенного на встречную дорогу порывом ветра, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в ГИБДД.

"Авария произошла в четверг утром в Елизовском районе на 30-м километре федеральной трассы Морпорт - Аэропорт. Там, со слов очевидцев, из-за сильного порыва бокового ветра на встречную полосу выехал автомобиль "Тойота Витц", - сообщила агентству старший госинспектор Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ольга Зубрицкая.

Она сказала, что, по предварительным данным, автомобиль "Витц" сначала столкнулся с микроавтобусом "Тойота Хайс", а затем с грузовиком "Мицубиси Кантор".

"Водитель "Тойоты Витц" от полученных травм умер на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи", - сказала представитель ГИБДД.

По факту автоаварии полиция проводит проверку.

Как сообщалось, к югу Камчатки в ночь на четверг подошел тихоокеанский циклон. По данным камчатского Гидрометеоцентра, в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе порывы ветра сейчас достигают 24 м/с.