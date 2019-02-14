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Россияне поставили на спорт более триллиона рублей за 2018 год

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - За 2018 год букмекерские компании приняли от россиян ставок на общую сумму 1,15 трлн рублей, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на отчет "Рейтинга букмекеров".

Отмечается, что ставки на 250 млрд рублей были сделаны во время чемпионата мира по футболу.

Средний размер ставки составил 1500 рублей. Игроки преимущественно - мужчины 25-34 лет с доходом 20-50 тысяч рублей.

По сравнению с 2017 годом, в денежном отношении показатель вырос на 70% - тогда общая сумма ставок составила 677 млрд рублей, из них более 400 млрд приходилось на легальный сектор.

В 2018 году, свидетельствует из отчета "Рейтинга букмекеров", 43% делали ставки у не имеющих лицензии в РФ букмекерских компаний.

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