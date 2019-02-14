Роструд напомнил, что в связи с празднованием 8 марта россияне будут отдыхать три дня

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, что в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня у россиян в этом году будет три выходных дня подряд.

"8 марта, приходящийся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта - календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд", - заявил замглавы ведомства Иван Шкловец "Интерфаксу".

Он также отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ предпраздничный рабочий день 7 марта (четверг) будет короче на один час.

Шкловец также напомнил, что дополнительный выходной день, которые образуется в связи с тем, что праздничный день 23 февраля приходится в этом году на субботу, переносится на 10 мая.

"В этом случае правительство РФ использовало свое право переносить выходные дни и перенесло выходной день с 23 февраля на 10 мая (пятница), и, таким образом, к празднованию 9 мая получается четыре выходных дня (с четверга, 9 мая по воскресенье, 12 мая включительно). Поэтому в феврале, по случаю празднования Дня защитника Отечества, мы отдыхаем два дня - в субботу и воскресенье (23 и 24 февраля). 25 февраля, понедельник, - рабочий день", - сказал собеседник агентства.