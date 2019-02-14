В "Мираторге" сообщили, что на его предприятиях проверки ФСБ и ФНС не проводились

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В агрохолдинге "Мираторг" проверки ФСБ и ФНС в среду не проводились, сообщил журналистам глава холдинга Виктор Линник в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

"У нас визитов никаких не было. Если вопросы возникают, то наших сотрудников в рабочем порядке вызывают, - сказал он. - Это рабочая ситуация, от этого никто не застрахован".

"Может быть даже элементарная ошибка (стала поводом для проверки - ИФ)", - заметил Линник.

Проверки в агрохолдингах

Накануне Федеральная налоговая служба сообщила, что ФНС и ФСБ начали проверку на предприятиях крупных агрохолдингов. В комментарии службы говорилось, что "выявлены пять наиболее крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка".

Одной из компаний, на которых проходили проверки, оказалась "Русагро". Проверка проходила на одном из ее предприятий, "Русагро" предоставляет все необходимые документы, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Кроме того, проверки прошли в группе "Черкизово". В некоторые региональные офисы компании пришли представители правоохранительных органов, сообщили в "Черкизово".

"Это плановая проверка наших контрагентов в рамках деятельности Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 году. Проверяют не группу "Черкизово", а регулярных поставщиков товаров, работ, услуг, с которыми мы взаимодействуем. В данный момент компания тесно сотрудничает с контролирующими органами и предоставляет все необходимые документы, помогая госорганам выявлять недобросовестных участников рынка", - сказал представитель "Черкизово".

Ранее сообщалось, что сотрудники управления "К" ФСБ России и ее региональных подразделений, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов и их поставщиков в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что силовики работали на предприятиях ГК "Здоровая ферма" и ПАО "Птицефабрика Челябинская". В пресс-службе ГК "Здоровая ферма" эту информацию опровергли, на "Челябинской птицефабрике" от комментариев отказались.