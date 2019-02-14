Суд Москвы арестовал советника главы Минэкономразвития РФ по делу о крупной взятке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 12 апреля советника министра экономического развития России Павла Пущина, обвиняемого в коррупции, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В рамках данного дела суд ранее санкционировал арест нескольких фигурантов. Среди них заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич, бывший директор рязанского предприятия "Детское питание" Александр Дворецкий и бывший советник главы администрации Рязани Александр Зайкин.
По данным следствия, Пущин и другие фигуранты организовали получение взяток директором рязанского предприятия "Детское питание".