В Минобрнауки отвергли идею запрета на выезд молодых ученых за границу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве науки и высшего образования не поддерживают идею о введении запрета на выезд из страны для молодых ученых, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Михаил Котюков.

"Нужно действовать в режиме мотивации, а не в режиме искусственных ограничений", - сказал М.Котюков агентству в кулуарах Российского инвестиционного форума.

По словам министра, какая-то часть специалистов "всегда будет желать уехать", однако Минобрнауки РФ сейчас сосредоточило своё внимание на "создании условий для обеспечения научной деятельности".

"Сегодня закон об образовании даёт возможность для серьёзного и раннего взаимодействия студентов и аспирантов с будущими работодателями. Заключается соглашение, которое ещё на этапе обучения гарантирует выпускнику, который хорошо усвоил образовательную программу, место в штатном расписании коллектива", - добавил Котюков.

По его словам, подобные проекты сейчас являются достаточно важными.

"С первого января это стало нормой закона. Мы сейчас готовим практическую реализацию", - сказал глава Минобрнауки.

Ранее академик РАН Георгий Георгиев предложил ограничить выезд из России молодым учёным. Согласно концепции "кредитного высшего образования", выдвинутой академиком, государство будет покрывать все расходы на обучение студентов, но после этого они обязаны будут проработать в России не меньше 15 лет. В противном случае, выпускник должен будет вернуть государству деньги, потраченные на его обучение.

По мнению академика, подобные ограничения должны касаться только интенсивно развивающихся областей науки, таких как молекулярная и клеточная биология, информационные технологии и ряд других. Учёный также предложил ряд других мер для предотвращения "утечки мозгов". Среди них - повышение зарплат и выдача беспроцентных кредитов на жилье.

Принять меры по предотвращению "утечки мозгов", в том числе из российской оборонной промышленности год назад призвал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ни в коем случае не отдавать те решения, которые вырабатываются в нашей стране, ученым другого мира. Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место", - заявил Рогозин 27 февраля 2018 года в ходе научно-практической конференции в МГУ. Он пояснил, что "мы, вкладывая огромные деньги в подготовку талантов, а потом, не давая возможности нашим специалистам, умным, толковым, грамотным - лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж". "Эту тенденцию надо ломать", - подчеркнул Рогозин.

Между тем в феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин заверил, что государство сделает все, чтобы талантливые ученые не уезжали из России, но насильно удерживать их не будет.

"Мы хотим, чтобы талантливые перспективные специалисты оставались в нашей стране. Но мы не будем держать их на цепи, это невозможно и неправильно. Человек имеет право в сегодняшнем мире выбирать себе то место и то занятие, которые ему по душе", - сказал Путин 8 февраля 2018 года в Новосибирске на встрече со студентами в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН. "Разумеется, российская наука может и будет вне всяких сомнений и вне всяких сложностей текущего дня частью мировой цивилизации и мировой науки", - отметил президент.