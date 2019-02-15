Суд допустил взыскание с ФНС компенсации за просрочку по кредитам из-за блокировки счета

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сумма штрафов за несвоевременную оплату кредитов из-за ошибочной блокировки счетов по требованию налоговых органов, может быть взыскана с последних, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на постановление Арбитражного суда Поволжского округа. Это возможно, если заблокированных средств на счетах компании хватало для расчета с банком.

К такому выводу кассация пришла, отправляя на новое рассмотрение дело самарской компании "ЛТ-Группа", которая через суд взыскивала с ФНС убытки, причиненные необоснованной блокировкой счетов.

Суть спора сводилась к тому, что по итогам выездной проверки налоговики выявили у компании недоимку 6,8 млн руб. и 3 июля 2017 года приостановили все расходные операций по счетам организации в качестве обеспечительных мер. В результате компания допустила просрочку по кредитам, штрафы по которым составили 197 тыс. рублей. Но 5 октября 2017 года Управление ФНС по Самарской области, рассмотрев жалобу "ЛТ-Группы" на необоснованные доначисления, снизило сумму недоимки до 29 тыс. рублей.

Обращаясь в суд, "ЛТ-Группа" указывала, что если бы инспекция изначально корректно определила размер санкций, то в ограничении расходных операций не было бы необходимости, так как средств на счетах в банке было достаточно для расчета с бюджетом.

Первые две инстанции отказали ей, не увидев причинно-следственной связи между блокировкой расходных операций ИФНС и убытками от невозможности рассчитаться по кредитам. Кассация дала шанс на удовлетворение требований, поручив нижестоящим судам определить, было ли достаточно денег на счетах компании для погашения кредитов (с учетом поступающих на счет в период блокировки).