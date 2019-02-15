Матери двух детей-инвалидов возместили расходы за покупку 11 билетов на рейс Utair

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Одна из компаний Хабаровска полностью возместила матери-одиночке деньги, которые ей пришлось потратить на покупку 11 билетов на рейс авиакомпании Utair для перевозки двоих детей-инвалидов; об этом "Интерфаксу" в пятницу сообщила председатель Хабаровского отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова.

"После того, как об этой истории стало известно, к нам в фонд позвонил представитель одной из компаний и предложил материальную помощь семье. Эта сумма полностью компенсировала потраченные женщиной деньги", - сказала Суркова.

Ранее широкую огласку в СМИ получила история о том, как жительница Хабаровска Наталья Гуменная повезла в Курган на операцию по квоте Минздрава двоих семилетних детей, больных ДЦП. После операции один ребенок передвигался в инвалидном кресле, второй - в специальном лежачем медицинском блоке.

В аэропорту Кургана, откуда женщина должна была вернуться в Москву, а потом в Хабаровск, представитель авиаперевозчика Utair объяснил ей, что для перевозки детей таким образом необходима покупка дополнительных мест: восьми - чтобы поставить носилки и еще одного - из-за загипсованной ноги ребенка.

В итоге Гуменной пришлось доплатить 48 тыс. рублей.; эти деньги ей в срочном порядке собрали родственники.

История получила широкий резонанс в СМИ. Уральское следственное управление на транспорте СК России начало проверку авиакомпании.