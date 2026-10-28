Гособвинение запросило до 13,5 лет колонии фигурантам дела о хищении имущества "Восточной верфи"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил приговорить фигурантов дела о хищениях имущества АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока) к длительным срокам лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"В прениях в Первомайском районном суде представитель прокуратуры попросил назначить Валерию Василенко наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 900 тыс. рублей, а также лишить его государственных наград", - сказал собеседник агентства.

Для бывшего гендиректора предприятия Олега Зубахина прокуратура запросила 11,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1,2 млн руб.

Еще трех подсудимых гособвинитель попросил приговорить к лишению свободы на срок от семи до 9,5 лет лишения свободы и штрафам от 400 тыс. руб. до 800 тыс. руб..

Также гособвинение просит конфисковать незаконно полученные более 46 млн руб.

Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября, в прениях выступит сторона защиты.

Уголовное дело рассматривает Первомайский районный суд Владивостока.

По версии следствия, в 2017-2022 годах года участники преступного похитили путем растраты денежные средства АО "Восточная верфь" на общую сумму свыше 13 млн руб., а также пытались похитить акции предприятия на 2,2 млн рублей

Фигуранты в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ст. 210 УК РФ (руководство и участие в деятельности преступного сообщества), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размер) ч. 3 ст. 33. ст. 174 УК РФ (организация совершения сделок с имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). В рамках обеспечительных мер по уголовному делу у фигурантов были арестованы более 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Владивостока в 2026 году обратил в доход государства имущество бывшего совладельца и гендиректора АО "Восточная верфь" Геннадия Лазарева, членов его семьи, ряда физлиц и аффилированных с ними структур.

В доход РФ было обращено более 200 объектов недвижимого имущества, принадлежащих девяти ООО и другим аффилированным с ответчиками структурам, а также 26 тыс. обыкновенных акций АО "Восточная верфь", принадлежавших Лазареву, и 17 тыс. обыкновенных акций верфи, зарегистрированных на Тамару Леонтьеву.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) имеет возможности производить полный цикл работ по постройке судов длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров.