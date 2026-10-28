Два работника артели погибли, еще один пострадал при взрыве газового баллона в Якутии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Разгерметизация газового баллона произошла в токарном цехе на территории артели "Прогресс" в Алданском районе, есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

"В токарном цехе произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием. В результате чего погибли двое мужчин, еще один мужчина пострадал", - говорится в сообщении.

Пострадавший с ожогами доставлен в Алданскую ЦРБ.

Огнем повреждено строение токарного цеха на площади 20 кв. метров.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.