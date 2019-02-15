Путин присвоил звание Героя России офицеру-афганцу, в 1987 году захватившему "Стингер"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Путин присвоил звание Героя России офицеру-афганцу Владимиру Ковтуну, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте документа.

Ковтун воевал в Афганистане в 186 отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба. 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар он сумел захватить образец американского ПЗРК "Стингер" и дипломат с документацией на него, включая адреса поставщиков из США.

Ровно 30 лет назад был завершен вывод советских подразделений с афганской территории.