Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над западной частью Тихого океана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Японские истребители сопровождали российские ракетоносцы Ту-95МС во время их полета над западной частью Тихого океана и в районе Японского и Охотского морей, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии",- заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей Су-35С.

"По данным Национального центра управления обороной Российской Федерации, продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе", - заявили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.