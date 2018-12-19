Японские истребители поднялись для сопровождения российского Су-24

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Истребители японских Военно-воздушных сил самообороны в среду поднимались по тревоге для сопровождения российского разведывательного самолета Су-24, приблизившегося к морской границе Японии, сообщил Объединенный штаб сил самообороны Японии.

Согласно сообщению, японские истребители были подняты в воздух, когда российский морской разведчик приблизился к юго-западной части острова Хоккайдо. Российский самолет пролетел около 500 км от острова Хоккайдо и вдоль западного побережья острова Хонсю, перед тем как лечь на обратный курс на базу.

При этом в Объединенном штабе сил самообороны отметили, что российский самолет не нарушал границ воздушного пространства Японии. Он выполнял полет над международными водами Японского моря.

8 ноября японские истребители также поднимались по тревоге для сопровождения российского патрульного противолодочного самолета Ил-38, приблизившегося к морской границе Японии. Тогда российский морской разведчик пролетел около 1,2 тыс. км с юга на север вдоль побережья острова Хонсю, перед тем как лечь на обратный курс на базу.

19 сентября японские истребители вылетали на "перехват" и сопровождение истребителя Су-35 и морского разведчика Су-24, которые выполняли полет вблизи Японии. При этом отмечалось, что новейший российский многоцелевой истребитель Су-35 был впервые замечен у границ Японии.