Депутат Лысаков предложил увеличить штраф за использование смартфонов за рулем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает необходимым увеличить штрафы за разговоры по телефону за рулем.

"Я считаю, что стоит увеличить штрафы за разговоры по телефону максимально до 5 тыс. рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с гаджетами", - сказал Лысаков журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Он также критически отнесся к идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

По его мнению, вводить административные штрафы в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10-20 км/ч на федеральных трассах пока не стоит. "Для начала нужно повысить скоростной режим на тех федеральных трассах, где есть две и более полос, а после этого уже можно убирать лимит в 20 км/ч", - сказал Лысаков.

Он подчеркнул, что введение штрафов за превышение скорости движения на 10-20 км/ч должно касаться, прежде всего, города.

В середине декабря 2018 года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях в части введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.