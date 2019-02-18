Проверка пройдет в омской школе, где в третий раз за год осыпалась штукатурка с потолка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты проводят инструментальное обследование состояния потолков в здании омской школы №7, где в одном из кабинетов накануне осыпалась штукатурка, сообщает мэрия Омска.

"Мы проводим комиссионное обследование всех кабинетов, всех помещений данной школы на предмет наличия пустот на плитах перекрытия и отслоения штукатурного слоя. И при необходимости будем производить устранение этих отслоений: принудительное снятие и восстановление штукатурного слоя", - приводятся в сообщении слова начальника отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного значения департамента строительства Сергея Краснова.

Обследование началось 15 февраля и продлится десять дней. Отмечается, что здание было введено в эксплуатацию в 2015 году. Застройщик по гарантии обязан устранить все дефекты.

Вместе с тем Роспотребнадзор постановил временно запретить занятия в классе, где штукатурка обвалилась до бетонного слоя на площади в один квадратный метр. Ведомство обнаружило нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (п. 4.28).

"Материалы дела (по школе №7 - ИФ) направлены для рассмотрения в суд", - отметила пресс-служба управления.

Это уже третий случай обрушения штукатурки в школе №7 за последний год. В январе 2018 года пользователи соцсетей выложили фотографии с аналогичным инцидентом, произошедшим во время урока. Еще один случай произошел весной 2018 года, тогда был травмирован 11-летний ученик. Администрация школы в тот же день устранила последствия и возможные будущие риски, однако следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).