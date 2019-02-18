Главные новости
В миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookВ миреВеликобритания увеличит военное присутствие в АрктикеВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
В России

Проверка пройдет в омской школе, где в третий раз за год осыпалась штукатурка с потолка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты проводят инструментальное обследование состояния потолков в здании омской школы №7, где в одном из кабинетов накануне осыпалась штукатурка, сообщает мэрия Омска.

"Мы проводим комиссионное обследование всех кабинетов, всех помещений данной школы на предмет наличия пустот на плитах перекрытия и отслоения штукатурного слоя. И при необходимости будем производить устранение этих отслоений: принудительное снятие и восстановление штукатурного слоя", - приводятся в сообщении слова начальника отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного значения департамента строительства Сергея Краснова.

Обследование началось 15 февраля и продлится десять дней. Отмечается, что здание было введено в эксплуатацию в 2015 году. Застройщик по гарантии обязан устранить все дефекты.

Вместе с тем Роспотребнадзор постановил временно запретить занятия в классе, где штукатурка обвалилась до бетонного слоя на площади в один квадратный метр. Ведомство обнаружило нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (п. 4.28).

"Материалы дела (по школе №7 - ИФ) направлены для рассмотрения в суд", - отметила пресс-служба управления.

Это уже третий случай обрушения штукатурки в школе №7 за последний год. В январе 2018 года пользователи соцсетей выложили фотографии с аналогичным инцидентом, произошедшим во время урока. Еще один случай произошел весной 2018 года, тогда был травмирован 11-летний ученик. Администрация школы в тот же день устранила последствия и возможные будущие риски, однако следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: Омск
В России
Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
 Раскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечнеРаскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечне
Ранее СМИ сообщали о школьном учебнике, в котором крымские татары представлены пособниками немецких оккупантовПодробнее
 Похититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел вниманияПохититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел внимания
Как сообщил Денис Чуприков на заседании Мосгорсуда, действовал он в одиночкуПодробнее
 В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Ранее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудниковПодробнее
В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В ведомстве считают, что при "умном" подходе это потребует минимальных вложенийПодробнее
 Военные полицейские РФ получили квадроциклыВоенные полицейские РФ получили квадроциклы
На очереди — мотоциклы и баггиПодробнее
 Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусахУниверситет ИТМО отменил занятия в трех корпусах
Специалисты проверят безопасность помещенийПодробнее
 Власти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМОВласти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМО
К происшествию могло привести нерассчитанное складирование стройматериалов и перегруз конструкций во время ремонтаПодробнее
 Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходыМедведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Глава правительства также пообещал, что предпринимателей не будут из-под палки заставлять финансировать нацпроектыПодробнее
 В 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с БайконураВ 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с Байконура
После этого ведомство перейдет на запуск исключительно с космодрома ПлесецкПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookВ миреВеликобритания увеличит военное присутствие в АрктикеВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ миреЭкс-замдиректора ФБР рассказал о недоверии Трампа к разведке в вопросе ракет КНДРВ РоссииВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ миреЕдинственный эксплуатант Superjet 100 в Европе отказался от их использования

РФ поставит в Китай новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при транспортировке

FT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

FT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалосьСейчас 45% всего изготавливаемого в мире пластика идет на упаковочные материалы Подробнее

Арестован водитель, прорвавший "живой щит" при задержании на трассе под Владимиром

Завод по производству "Калашниковых" в Венесуэле будет построен до конца года

Британские парламентарии обвинили Цукерберга в неспособности бороться с фейками

В Москве из-за звонков о минировании эвакуировали 3 тыс. человек

Подозреваемый в убийстве журналиста ГТРК нижегородец признан вменяемым

В Лейбористской партии в Великобритании произошел крупнейший раскол с 1981 года

Футболист "Наполи" Хамшик перешел в китайский "Далянь Ифан"

Проверка пройдет в омской школе, где в третий раз за год осыпалась штукатурка с потолка

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобы на продление ареста четырем украинским морякам

Доходность размещения ФНБ в иностранной валюте в 2018 году составила 0,63%

Индия еще не внесла весь аванс за С-400

Ученые раскопают первобытный город на побережье Белого моря

Соавтор возмутившего крымских татар учебника призвал не замалчивать тему коллаборационизма

Власти Петербурга согласовали марш памяти Немцова на площади Ленина

Стали известны лауреаты очередной игровой недели в КХЛ

Депутат Лысаков предложил увеличить штраф за использование смартфонов за рулем

Против начальника Свердловской железной дороги возбудили второе уголовное дело

Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое

Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеЭкс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давности Подробнее

Россиянин арестован на Гаити по подозрению в участии в ОПГ

Польша задумалась о полной отмене визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте

Глава СБУ обвинил РФ в разыгрывании "религиозной карты" на Украине для вмешательства в выборы

В Волгоградской области двое мужчин погибли от угарного газа в автомобиле

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Штрафовать гостиницы за работу без "звезд" начнут с 1 января 2020 года

В ДНР назвали взрывы в Донецке провокацией против ОБСЕ

В Красноярске задержали владельца интернет-магазина наркотиков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');