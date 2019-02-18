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Подозреваемый в убийстве журналиста ГТРК нижегородец признан вменяемым

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Дениса Суворова, совершенном летом 2018 года.

Следственное управление СКР сообщает в понедельник, что 29-летний обвиняемый прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

"Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. С погибшим он познакомился около 10 лет назад: в то время оба увлекались видеосъемками. Затем их жизненные пути разошлись", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 июля 2018 года тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Дениса Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

9 августа был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве. По версии следствия, утром 22 июля он беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления.

Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

По информации ГТРК "Нижний Новгород", погибший журналист вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-портала "Вести. Нижний Новгород".

Теги: Нижний Новгород
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