Митрохин обжалует в ЕСПЧ штраф за акцию против застройки Кунцево

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным штраф в 150 тысяч рублей, назначенный бывшему руководителю московского "Яблока" Сергею Митрохину после задержания на митинге против застройки района Кунцево.

"Сегодня Мосгорсуд рассмотрел мою жалобу на штраф в 150 тысяч рублей и оставил постановление без изменения. За это время я уже сумел собрать эти деньги через социальные сети, поэтому я, естественно, заплачу, однако буду обжаловать постановление в Европейском суде по правам человека", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

По словам политика, он "не совершил ничего даже отдаленно напоминающее какие-либо нарушения". "Не было никакого ни митинга, ни пикета - ничего, была просто встреча с людьми, которые были возмущены строительством забора вплотную к их дому, после чего все, что по ту сторону забора находилось, то есть десятки деревьев, детские площадки были вырублены, снесены, уничтожены", - рассказал Митрохин.

"Решение суда абсолютно не соответствует тому, что происходило 12 сентября, поэтому я с полным сознанием своей правоты буду обращаться в Европейский суд по правам человека", - отметил он.

29 ноября 2018 года Митрохин сообщил, что его и еще троих активистов Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей каждого после акции 12 сентября. Суд признал их виновными в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Он напомнил, что его задержали 12 сентября на встрече с гражданами, посвященной незаконной, по их мнению, застройке района Кунцево.